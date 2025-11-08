La Roja Sub 17 empata con Uganda: ¿Qué necesita para pasar de fase?

El equipo dirigido por Sebastián Miranda igualó 1-1 en la segunda fecha del Grupo K. El defensor Bruno Torres abrió la cuenta para Chile, pero Uganda lo empató en los descuentos.

La Selección Chilena Sub 17 dejó escapar el triunfo en los descuentos y empató 1-1 frente a Uganda por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Qatar 2025.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda buscaba recuperarse tras su caída en el debut ante Francia (0-2) y estuvo muy cerca de conseguir sus primeros tres puntos. Sin embargo, un error en el cierre del partido terminó costando caro.

El gol chileno llegó a los 45+3′ gracias al defensor Bruno Torres, jugador de Colo Colo, quien conectó de cabeza un centro desde balón detenido para poner el 1-0 parcial.

Cuando el duelo parecía resuelto, Derick Ssozi marcó el empate para los africanos en el 90+2′ tras un córner que el arquero Vicente Villegas no logró despejar. La jugada fue revisada por el VAR por una supuesta falta sobre el portero, pero el árbitro mantuvo la decisión.

Con este resultado, Chile suma apenas un punto en el grupo y queda último con -2 de diferencia de gol. En tanto, Francia y Canadá lideran con cuatro unidades, y Uganda es tercero con una.

La Roja cerrará su participación en el Grupo K el próximo martes 11 de noviembre frente a Canadá, en un duelo clave para intentar avanzar a la siguiente fase del torneo juvenil. Tendrá que vencer a los norteamericanos por una diferencia de al menos 2 goles para hacerse paso y esperar que Uganda no venza a Francia.