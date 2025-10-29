La Roja femenina logró aplastante triunfo ante Bolivia en la Liga de Naciones: ¿Qué se viene ahora?

Las seleccionadas chilenas doblegaron a Bolivia y ganaron por 5-0.

La Roja femenina logró un aplastante triunfo ante Bolivia en la fecha 2 de la Liga de Naciones en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Las seleccionadas nacionales lograron sus primeros tres puntos en el torneo, con un doblete de Sonya Keefe a los 3′ y a los 9′, otro de Fernanda Pinilla en el minuto 17, uno de Yastin Jiménez al 46′ y el quinto de Nayadet López en la segunda parte del partido.

Con esto, las chilenas se ubican en el segundo puesto de la tabla general, con 4 puntos. Son superadas por Colombia, que suma 6 unidades.

En su primer partido, La Roja empató sin goles ante Ecuador.

Ahora, las futbolistas chilenas se medirán ante Perú en la fecha tres de la Liga.

El encuentro será el próximo viernes 28 de noviembre en horario y lugar por definir.

Mientras que la cuarta fecha será el 2 de noviembre, cuando la Selección Chilena femenina se enfrente a Paraguay.