La Roja Femenina tendrá su debut en la Liga de Naciones: Jugará contra Venezuela y Bolivia

Las seleccionadas nacionales ya conocen la fecha de las primeras dos fechas del torneo.

La Roja Femenina ya conoce la fecha de su debut por la CONMEBOL Liga de Naciones.

La ANFP confirmó este martes la primera y segunda fecha del torneo, que otorgará los cupos sudamericanos para el Mundial Femenino de Brasil 2027.

El seleccionado chileno se medirá ante Venezuela y Bolivia el próximo mes.

¿Cuándo juega Chile?

El conjunto nacional jugará contra Venezuela el próximo viernes 24 de octubre a partir de las 18:00 horas.

El partido será en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en Venezuela.

Y enfrentará a Bolivia el martes 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.