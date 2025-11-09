La mayor goleada en la historia de los mundiales: Marruecos aplastó a Nueva Caledonia en el Mundial Sub 17

En Qatar se registró la mayor goleada en la historia de las copas mundiales de fútbol.

El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 tuvo una jornada histórica tras la goleada que propinó Marruecos a Nueva Caledonia.

En el partido, correspondiente a la tercera fecha del Grupo B, comenzó con el cuadro africano anotando en 3 ocasiones en los primeros 20 minutos de juego.

Las cosas se complicarían todavía más para el elenco oceánico, tras las expulsiones de Typhan Dreuko y Filipe Canehmez, en los 23 y 31 minutos.

Ya con nueve jugadores en cancha, la diferencia entre ambos cuadros solo se acrecentó, finalizando el primer tiempo con un holgado 7-0.

En el complemento, Marrueco marcó otros 9 goles, cerrando así un categórico e histórico 16-0.

Récord la historia de mundiales

La amplia victoria de Marruecos sobre Nueva Caledonia se convirtió en la mayor goleada de los mundiales en todas las categorías.

Si bien el triunfo más amplio en los mundiales adultos masculino sigue siendo el 10-1 de Hungría sobre El Salvador en España 1982, el récord en todas categorías correspondía, hasta hoy, al partido en que España superó 13-0 a Nueva Zelandia, en el Mundial Sub 17 de Egipto 1997.