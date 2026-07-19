La furia es más roja que nunca: España hace historia y logra su segundo título mundial de fútbol tras vencer a Argentina en una electrizante final

En una electrizante final, España se coronó como campeona del Mundial de Fútbol 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México, tras vencer a Argentina por 1-0 en 120 minutos.

El encuentro estuvo marcado por un amplio dominio español, que desde los primeros minutos, con un pressing constante, ahogó a los argentinos, quienes resistieron con una ordenada defensa.

La segunda mitad siguió el mismo esquema del primero, donde los ibéricos dominaron con la posesión y los trasandinos buscaron la diferencia a través del contragolpe.

Uno de los momentos claves fue la expulsión de Enzo Fernández, en la albiceleste, casi terminado el segundo tiempo reglamentario, por una doble amarilla.

El gol histórico para España, que contó con la presencia de la realeza en las gradas, fue obra de Ferrán Torres, al minuto 106.

Con esto, España alzó su segunda copa mundial tras tocar el cielo en 2010 en el mundial de Sudáfrica.

Estadio maldito para Messi y Argentina

En la vereda opuesta, Argentina vuelve a perder una final en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. La última vez que perdieron un partido por una copa en dicho recinto fue en 2016 para la Copa América Centenario, donde Chile se impuso por penales a los trasandinos.

Dicho encuentro es recordado por las declaraciones de Lionel Messi, quien “renunció” a su selección: “Es increíble, pero no se me da. Es una lástima (…) se terminó para mi la selección”, declaró tras la dura derrota. Lo que al final no ocurrió y el astro argentino terminó ganando la Copa del Mundo en Qatar 2022.