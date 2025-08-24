La dura respuesta de Universidad de Chile al video de Independiente: “Justificar lo injustificable…”

Este sábado, el club trasandino publicó un video culpando a los hinchas chilenos de los incidentes: “Fue un ataque cobarde y planificado”.

La Universidad de Chile publicó un video en respuesta al subido por Independiente, en el que el club argentino culpa a los hinchas chilenos por los violentos episodios del pasado miércoles.

“Condenamos la violencia, venga de donde venga. Mostrar a los violentos para justificar lo injustificable, también es violencia. Queremos paz”, señaló el club nacional en el registro de este domingo.

Universidad de Chile condena la violencia en todas sus formas, venga de donde venga y en todo momento. Queremos paz 💙 pic.twitter.com/cx4qdpTTzn — Universidad de Chile (@udechile) August 24, 2025

El polémico video de Independiente

En un registro publicado en sus redes sociales este sábado, el club de Avellaneda remarcó que “los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó”.

“Se destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas (…). Los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron”, agregaron.