Jugadores del Manchester United se negaron a utilizar una chaqueta en apoyo a la comunidad LGBTQI+

Por CNN Chile 04.12.2024 / 10:03

Según The Athletic, el resto de compañeros de Noussair Mazaraoui -quien se opuso inicialmente- decidieron no llevar la chaqueta, aunque varios de ellos no estaban de acuerdo con esto.