(Agencia UNO) – Francis Cagigao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), reveló que los jugadores de Colo Colo y Universidad Católica podrían perderse la gira de la selección chilena en Estados Unidos, en donde se enfrentará a México y El Salvador.

Cagigao explicó que esta tarde se dará a conocer la pre nómina de la selección chilena para los amistosos de diciembre, pero que en caso de que albos y cruzados jueguen una definición por el título, sus futbolistas no podrán integrarse a la escuadra nacional.

El director deportivo señaló a La Tercera que “por un lado, tenemos la convicción de buscar el futuro del futbol chileno. Por otro lado, se nos hace complicado hacer esta lista. Esta tarde daremos una pre lista muy amplia, porque si Católica y Colo Colo terminan empatados no podremos contar con esos jugadores”.

En la misma línea, detalló que “la nómina final recién la haremos el día 4 de diciembre en la noche y con incertidumbre. Para nosotros desde la selección nos gustaría que los partidos del 5 de diciembre se jugaran temprano. Yo personalmente hice esa solicitud al Sifup”.

Cagigago criticó las bases del Campeonato Nacional, apuntando que en caso de que el cuadro de San Carlos de Apoquindo y el cacique terminaran el certamen empatados em puntos, el campeón debería definirse por la diferencia de goles.

“A mí me extraña que no valga la diferencia de goles en la parte alta, pero sí en la baja. Sí vale en las Eliminatorias y en la liga inglesa, aquí no, pero bueno, alguien lo decidió así”, sentenció.

Cabe recordar que la selección se medirá ante México el miércoles 8 de diciembre a las 23:00 horas, mientras que tres días después jugará ante El Salvador a las 20:00 horas.