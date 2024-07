Juegos Olímpicos 2024: César Abaroa y Eber Sanhueza no logran pasar a semifinales tras salir cuartos en repechaje del remo

La dupla competirá en la final C, que no entrega medallas, este miércoles 31 de julio. Los representantes se enfrentarán a Egipto, Uzbekistán y Japón.

El lunes partió con malas noticias para el Team Chile, ya que los remeros César Abaroa y Eber Sanhueza quedaron sin opción de medallas en el doble scull ligero masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cerca de las 4:00 horas de Chile, los representantes nacionales disputaron el repechaje de la disciplina, resultando cuartos tras una dura pelea. Con este resultado clasificaron a la llamada Final C, que no entrega medallas.

El ganador del repechaje fue Grecia, con un tiempo de 6:39.46. En el segundo lugar se instaló Francia (6:50.98), siendo seguida por Argentina (6:52.94), Chile y Egipto en última posición con un tiempo de 7:14.95.

Desde el Team Chile señalaron que “los remeros quedaron cuartos en su serie de repechaje y no lograron avanzar a las semifinales. La dupla completó el trazado en 6:58.78 y ahora disputará la final C. ¡Tremendo esfuerzo, a no bajar los brazos!”.

¿Cuándo competirá Abaroa y Sanhueza?