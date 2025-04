Nueva polémica de Mourinho en Turquía: agredió al DT del Galatasaray tras la eliminación del Fenerbahçe

"Mou" fue grabado pellizcando la nariz del DT del equipo rival tras la eliminación de su equipo en la Copa de Turquía. La acción ha sido comparada con el recordado incidente de Mourinho con Tito Vilanova en 2011.

El entrenador portugués José Mourinho vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el técnico del Fenerbahçe fue captado protagonizando un insólito gesto contra su colega del Galatasaray, Okan Buruk, luego de que su equipo fuera eliminado de la Copa de Turquía.

Tras el pitazo final del clásico turco, en medio de la irrupción de decenas de policías que ingresaron a la cancha para escoltar a los jugadores y cuerpos técnicos, Mourinho se acercó a Buruk, lo sujetó y le tiró la nariz. La escena fue grabada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. El técnico rival cayó al suelo, mientras el arquero uruguayo Fernando Muslera corrió a increpar a Mourinho, quien abandonó rápidamente la escena.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Buruk restó dramatismo a la situación, aunque criticó el comportamiento del portugués. “Mourinho vino desde atrás y me pellizcó la nariz, lo cual no es algo elegante. No voy a exagerar, pero no fue nada del otro mundo. Deberíamos habernos estrechado las manos antes y después del partido. No es tan importante”, declaró.

El DT del Galatasaray también valoró la actuación de su equipo y puso el foco en el rendimiento deportivo. “Ganamos aquí, ganamos dos veces, eso da una ventaja psicológica. Dimos ejemplos de lo buen equipo que somos. Jugamos muy bien, pudimos haber marcado tres o cuatro goles en la primera parte”, añadió.

Un viejo hábito

La escena de Mourinho revivió viejos recuerdos. En España, el diario Sport comparó el momento con otro episodio famoso del técnico portugués: el recordado incidente con Tito Vilanova, a quien metió el dedo en el ojo durante un clásico entre Barcelona y Real Madrid en 2011.

“Está claro que Mourinho no sabe controlar sus emociones en el banquillo”, apuntaron en el medio catalán, aludiendo a su historial de comportamientos controvertidos en clubes como Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Tottenham.