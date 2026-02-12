Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro tras un mal arranque de temporada

En sus primeros diez partidos de la temporada 2026, el conjunto "Galo" logró apenas dos triunfos. Tras empatar este miércoles con el Remo, equipo recién ascendido a la primera división brasileña, el técnico casildense fue despedido de su cargo.

El ciclo de Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro no va más. El técnico casildense selló su salida del conjunto “Galó” tras un pésimo arranque de temporada.

En sus primeros diez partidos, logró sacar apenas dos triunfos y este miércoles, tras empatar con el Remo, equipo recién ascendido a la primera división brasileña, fue cesado de la banca del Mineiro.

“Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la Cidade do Galo, en la tarde de este jueves, las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, informó el club.

El casildense, quién tuvo un buen paso previo por el equipo de Belo Horizonte, donde supo ganar el Campeonato estatal en 2020, regresó en septiembre a Brasil para una segunda etapa en el club, pero los resultados no lo acompañaron.

Con esto, cierra su cuarta etapa en el fútbol brasileño, donde aparte de Atlético Mineiro, dirigió al Santos y a Flamengo, sin lograr grandes títulos en estos.