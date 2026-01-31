Johnny Herrera en picada contra encapuchados que protagonizaron incidentes en el Nacional: “Ellos no quieren al equipo, no quieren al club”

"Acá las acciones se tienen que tomar de principio a fin y castigar con todo el peso de la ley posible, porque insisto, no voy a ir a un estadio y querer quemarlo", afirmó en TNT Sports.

Sin lugar a dudas, Johnny Herrera es una voz autorizada para hablar de Universidad de Chile. El portero multicampeón con los azules siempre está atento al presente laico.

Y obviamente, no quedó ajeno a los desmanes ocurridos durante la noche de este viernes en el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el Estadio Nacional.

“Acá las acciones se tienen que tomar de principio a fin y castigar con todo el peso de la ley posible, porque insisto, no voy a ir a un estadio y querer quemarlo”, afirmó en TNT Sports.

Y agregó: “Ellos no quieren al equipo, no quieren al club, quieren imponer sus condiciones. Uno se va triste como hincha, como en mi caso, nacido y criado en la U, porque no saben lo que quieren”.