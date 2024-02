(EFE) – Nicolás Jarry aseguró este domingo que a pesar de sentir que no viene con “una muy buena consistencia”, espera hacer un “muy buen torneo” en el ATP de Santiago, el Chile Open, donde defenderá el título en la pista central de San Carlos de Apoquindo.

Jarry, 19 del mundo, comenzará el torneo a partir de la segunda ronda, cuando enfrente al vencedor del partido de este lunes entre el argentino Federico Coria y un tenista por definir de la clasificación previa.

“Tengo que jugar a un muy buen nivel, no sintiéndome que vengo con una muy buena consistencia como logré el año pasado. Estoy trabajando muy duro en eso, igualmente voy a hacer un muy buen torneo como en Buenos Aires”, aseguró el tenista de 28 años.

El chileno viene de caer en primera ronda en el ATP de Río de Janeiro, inmediatamente después de haber sido finalista en la capital argentina, donde venció al español Carlos Alcaraz (2º) para avanzar y perdió ante el alemán Yannick Hanfmann (56º), también presente en Chile.

“Espero seguir dándole, logrando ese tipo de partidos, de victorias, pero con más solidez de juego”, comentó el chileno quien desde finales de 2023 nombró como entrenador al argentino Juan Ignacio Chela, otrora 15 del escalafón ATP y cuartofinalista de Grand Slam en Roland Garros (2004, 2011) y el Abierto de Estados Unidos (2007).

Jarry aseguró no sentir una presión adicional por ser el campeón defensor del trofeo, pero rescató lo importante de jugar como local.

“La verdad que no siento una presión de esa manera. Siempre quiero ganar y hacerlo lo mejor posible, ganarle al que se me cruce, pero jugar bien estando en casa. Al final es una oportunidad al año y es lindo hacerlo bien, como lo hice el año pasado. Me encantaría repetirlo”, dijo.

Un cuadro de chilenos

Además de Jarry, el francés Arthur Fils (36º), el argentino Sebastián Báez (30º), y Alejandro Tabilo (52º) quedaron libres en la primera ronda que comienza este lunes, en la que el campeón de Buenos Aires, el argentino Facundo Díaz Acosta (59º) se enfrentará a su compatriota Pedro Cachin (76º).

El ATP de Santiago sufrió, a pocos días de su inicio, la baja del tenista croata Marin Cilic (1.044 del ranking ATP), exnúmero 3 del mundo y campeón del US Open 2014, quien declinó participar tras resentirse de una lesión en el torneo en Buenos Aires.

El sorteo complicó las aspiraciones de las raquetas chilenas al quedar enmarcados dentro del mismo lado del cuadro, tres de ellos en la misma llave, lo cual al menos garantiza que un tenista del país austral estará en los cuartos de final en el ATP de Santiago.

Cristian Garín (88°) y Tomás Barrios (120°) se enfrentarán en primera ronda, y el vencedor se medirá ante su compatriota Tabilo, cuarto favorito de la competencia, en octavos de final.

“No veo el cuadro, sé que se topan Cristian y Tabilo en primera ronda. No es lo mejor como chileno, uno siempre quiere que a nosotros nos vaya bien en este torneo, es nuestra oportunidad de jugar en casa. Es lamentable que haya pasado en el sorteo, pero son cosas que pasan”, mencionó Jarry sobre la suerte de sus compañeros.

Este lunes también se medirán el español Albert Ramos (96°) ante el boliviano Hugo Dellien (135°), el argentino Mariano Navone (113°) frente al peruano Juan Pablo Varillas (108°), el duelo de españoles de Jaume Munar (73°) y Bernabé Zapata (93°), mientras que el colombiano Daniel Galán (78°) jugará ante el italiano-argentino Luciano Darderi (77°).