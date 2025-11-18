Deportes bolivia

Japón vs Bolivia: Goleada 3-0 en Tokio de cara al Mundial 2026

Por CNN Chile

18.11.2025 / 12:19

El combinado asiático mostró solidez en Tokio y dejó a Bolivia con más dudas que certezas antes del repechaje de marzo rumbo al Mundial 2026.

La selección japonesa derrotó 3-0 a Bolivia en el New Japan National Stadium en la última fecha FIFA de 2025, un resultado que refuerza el buen presente nipón y profundiza las dudas de La Verde lejos de la altura.

Bolivia llegó a Tokio tras completar su preparación en territorio japonés y cerró la gira asiática con otra caída. En el amanecer del partido, Daichi Kamada abrió el marcador a los 4 minutos, lo que condicionó desde temprano el plan del conjunto sudamericano. En el complemento, Shuto Machino y Keito Nakamura estiraron la ventaja y sellaron la paliza 3-0 de Japón sobre Bolivia.

Un nuevo golpe para La Verde lejos de la altura

Este parón internacional dejó un balance preocupante para el equipo boliviano: derrota 2-0 ante Corea del Sur y nuevo tropiezo 3-0 frente a Japón. Sin el factor altura, Bolivia apenas suma un triunfo en sus últimos ocho partidos fuera de casa, un 3-0 sobre Jordania en Estambul durante octubre, y mantiene un rendimiento frágil justo cuando mira al repechaje de marzo rumbo al Mundial 2026.

Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, ya tiene asegurado su boleto a la próxima Copa del Mundo y utiliza estos amistosos para ganar rodaje y ajustar detalles tácticos. Con esta victoria, el combinado nipón confirma que se perfila como candidato serio en el escenario internacional. Seis años después del amistoso de 2019, también favorable a los asiáticos por 1-0, la historia volvió a inclinarse del lado de los nipones.

