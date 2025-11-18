Japón vs Bolivia: Goleada 3-0 en Tokio de cara al Mundial 2026

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El combinado asiático mostró solidez en Tokio y dejó a Bolivia con más dudas que certezas antes del repechaje de marzo rumbo al Mundial 2026.
La selección japonesa derrotó 3-0 a Bolivia en el New Japan National Stadium en la última fecha FIFA de 2025, un resultado que refuerza el buen presente nipón y profundiza las dudas de La Verde lejos de la altura.
Bolivia llegó a Tokio tras completar su preparación en territorio japonés y cerró la gira asiática con otra caída. En el amanecer del partido, Daichi Kamada abrió el marcador a los 4 minutos, lo que condicionó desde temprano el plan del conjunto sudamericano. En el complemento, Shuto Machino y Keito Nakamura estiraron la ventaja y sellaron la paliza 3-0 de Japón sobre Bolivia.
Ver esta publicación en Instagram
Este parón internacional dejó un balance preocupante para el equipo boliviano: derrota 2-0 ante Corea del Sur y nuevo tropiezo 3-0 frente a Japón. Sin el factor altura, Bolivia apenas suma un triunfo en sus últimos ocho partidos fuera de casa, un 3-0 sobre Jordania en Estambul durante octubre, y mantiene un rendimiento frágil justo cuando mira al repechaje de marzo rumbo al Mundial 2026.
Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, ya tiene asegurado su boleto a la próxima Copa del Mundo y utiliza estos amistosos para ganar rodaje y ajustar detalles tácticos. Con esta victoria, el combinado nipón confirma que se perfila como candidato serio en el escenario internacional. Seis años después del amistoso de 2019, también favorable a los asiáticos por 1-0, la historia volvió a inclinarse del lado de los nipones.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.