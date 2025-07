Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Cuándo y dónde es la final de Wimbledon

Este fin de semana no solo habrá una final en el fútbol, con el Mundial de Clubes. Los fanáticos y fanáticas del deporte también podrán presenciar una nueva final de Wimbledon, el tradicional torneo de tenis en pasto.

Este domingo 13 de julio, Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°) se medirán en busca del anhelado premio. Será en el Court Central en horario por definir.

El italiano accedió a esta ronda luego de derrotar al serbio Novak Djokovic por 6-3, 6-3 y 6-4. Aunque durante la semana encendió las alarmas tras sufrir un golpe en su codo derecho, por lo que se tomó exámenes e incluso suspendió uno de sus entrenamientos.

Por su parte, el murciano doblegó al estadounidense Taylor Fritz y dio vuelta a su favor el resultado, ganando en cuatro sets por 4-6, 5-7, 6-3, 7-6(8-6).

