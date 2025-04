Interponen querella criminal contra gerente de comunicaciones de Colo Colo por falsos testimonios en caso de agresión de Mosa

La Justicia suspendió condicionalmente el caso iniciado por Aníbal Mosa contra Carlos Cortés, acusado de agresión. El abogado de Cortés, Sergio Rodríguez, denunció testimonios falsos y presentó una querella criminal contra Militza García.

Este miércoles, la Justicia decretó la suspensión condicional del procedimiento iniciado por una querella presentada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, contra el director Carlos Cortés, a quien acusó de agredirlo durante una reunión del Directorio en marzo. Esta decisión se tomó tras la presentación de una salida alternativa al proceso judicial.

De acuerdo con el abogado defensor de Cortés, Sergio Rodríguez, las medidas impuestas incluyen la obligación de fijar domicilio durante un plazo de un año y la prohibición de acercarse al dirigente de Colo Colo en términos violentos.

“Esto pone término a la investigación. Cortés estima que es preferible acabar con el circo judicial que Mosa creó”, señaló el jurista.

Sin embargo, Rodríguez no dudó en calificar el proceso como un fraude, asegurando que la querella fue impulsada por declaraciones falsas de varios testigos presentados por la parte querellante.

El abogado también indicó que se ha interpuesto una querella criminal contra Militza García, gerente de comunicaciones de Colo Colo, quien fue una de las testigos que habría mentido durante la investigación.

Querella criminal contra Militza García

“Tenemos una formalización que se motivó en declaraciones absolutamente falsas de varios testigos. Hay querellas presentadas por estas mentiras, y la querella contra García ya está siendo tramitada”, añadió Rodríguez.

Por su parte, Carlos Cortés se mostró tajante en su postura, rechazando continuar con el proceso judicial.

“No me iba a prestar para seguir en este circo de ninguna forma. Tengo funciones en el Directorio, me interesa que Colo Colo crezca y no estoy para estos shows con presentación de testigos falsos”, afirmó el director.

El director también destacó que se han ejercido acciones penales contra las personas que mintieron en el proceso.

“La Fiscalía ya inició el proceso penal contra la testigo falsa. Vamos a seguir con los procesos y presentaremos otras querellas y demandas civiles por los perjuicios causados. Lo seguiré con paciencia”, aseguró.

En este sentido, Cortés agregó que la querella y las declaraciones falsas tenían una motivación política, asegurando que su propósito era generar un conflicto innecesario y distraer a las autoridades de los asuntos que realmente importan.

“Cuando una persona miente en la Fiscalía, se generan escenarios que no corresponden, porque la Fiscalía tiene trabajos más importantes que estar preocupándose por un incidente menor que movió todo un aparato judicial y de Fiscalía para fines personales. Afortunadamente, la Fiscalía no cayó en este proceso”, concluyó.

