El jefe de Estadio Seguro, Cristóbal Lladser, junto al intendente subrogante de la Región Metropolitana, Enrique Beltrán, manifestaron su rechazo a los incidentes ocurridos este domingo en el encuentro entre Colo Colo y la Universidad Católica en el Estadio Monumental.

La autoridad regional indicó que este hecho se produjo debido a que “fue sobrepasada la seguridad privada del estadio, ingresando elementos prohibidos como fuegos artificiales y fueron lanzados desde la Tribuna Arica”.

Beltrán afirmó que ya se presentaron querellas en contra quienes resultaron responsables de los desmanes y que se están evaluando las posibles sanciones contra Colo Colo, las que se darán a conocer dentro de la semana.

Aclaró asimismo que los fuegos artificiales que el club albo pidió fueron autorizados y cumplieron con la ley, pero “el problema fueron los fuegos artificiales ilegales que ingresaron al estadio y que en ninguna parte del país ninguna persona está autorizada a manipular”.

Detalló a la vez que estos elementos fueron ingresados al estadio por gente que rompió las medidas de seguridad y que “hay dos personas detenidas que ingresaron ilegalmente, hay una persona detenida por hechos de Ley del Estadio Seguro y tres personas detenidas por incivilidades fuera del estadio”.

Por su parte, el jefe de Estadio Seguro afirmó que “Colo Colo no cumplió con la obligación de no permitir el ingreso de elementos prohibidos” y que lo sucedido “tuvo que ver con un sobrepaso de la seguridad del club y una falla en los dispositivos con que ellos contaban que no logró aguantar una situación de presión”.

En la misma línea, apuntó que los problemas que ocurrieron al momento del ingreso de los hinchas al estadio ocasionaron que no se realizaran los controles de forma eficiente y varias personas entraran sin control de identidad ni registro.

Finalmente, el jefe del programa gubernamental llamó a seguir trabajando para evitar este tipo de situaciones y al Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) establecer medidas ejemplificadoras.