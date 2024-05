Inesperado: Alejandro Tabilo se despide de Roland Garros tras caer ante el 102 del mundo

Este domingo, y contra todo pronóstico, Alejandro Tabilo (25°) cayó ante Zizou Bergs (102°) en la primera ronda de Roland Garros.

En su primer partido sobre la tierra batida de París, el chileno fue derrotado por el belga en un peleado encuentro por 3-6, 7-6 (5), 6-2 y 6-2.

La segunda raqueta nacional venía de hacer un gran Masters en Roma, donde fue el verdugo del mejor tenista del mundo, Novak Djokovic, llegando a semifinales, donde cayó ante Alexander Zverv (4°).

El partido comenzó relativamente bien para el chileno de 26 años, llegando incluso a ir 5-2 por delante en la segunda manga, pero en ese momento todo comenzó a torcerse para acabar perdiendo en tres horas.

Zizou, que lleva ese nombre en homenaje a Zinedine Zidane, ahora deberá enfrentarse en la siguiente ronda del torneo al alemán Maximilian Marterer, que derrotó al australiano Jordan Thompson por 6-3, 6-0 y 6-2

🙌 THESE MOMENTS 🙌@ZizouBergs upsets No. 24 seed Tabilo 3-6, 7-6(5), 6-2, 6-2 to reach the second round of a Grand Slam for the FIRST time in his career! #OnTheRise | @rolandgarros pic.twitter.com/aPMOWW3dDp

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 26, 2024