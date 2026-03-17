Inédita decisión en el fútbol mundial: CAF le quita la Copa Africana a Senegal y declara a Marruecos campeón

Senegal había derrotado por 1-0 a Marruecos en la prórroga de la final por la Copa Africana de Naciones.

Este martes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró campeón a Marruecos de la Copa Africana de Naciones, quienes habían perdido la final por 1-0 frente a Senegal el pasado 18 de enero.

El máximo ente del futbol africano, comunicó que Senegal fue declarada como perdedora de la final de la Copa Africana, proclamando a Marruecos campeón por un resultado de 3-0 en la final.

La polémica estalló en el encuentro cuando ambas escuadras empataban 0-0 en los último minutos del partido, y se le concedió un penal a Marruecos, lo que generó la molestia del conjunto senegalés, abandonando la cancha al minuto 98 y regresando 10 minutos después.

Una vez se ejecutó el penal, Brahim Díaz erró, el encuentro se fue al alargue y ahí la selección comandada por Sadio Mané se impuso por 1-0.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

La apelación de Marruecos

La Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF), protestó ante la CAF por el abandono del campo de Senegal en los minutos finales del tiempo reglamentario, y el ente rector les dio la razón.

En concreto, la Junta de Apelación de la CAF anuló la decisión del Comité Disciplinario y declaró a Senegal perdedor de la final de la AFCON Marruecos 2025, aplicando los artículos 82 y 84 del reglamento por el abandono temporal del campo en el descuento.