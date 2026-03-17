Inédita decisión en el fútbol mundial: CAF le quita la Copa Africana a Senegal y declara a Marruecos campeón
Por Miguel Buksdorf
17.03.2026 / 19:50
Senegal había derrotado por 1-0 a Marruecos en la prórroga de la final por la Copa Africana de Naciones.
Este martes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró campeón a Marruecos de la Copa Africana de Naciones, quienes habían perdido la final por 1-0 frente a Senegal el pasado 18 de enero.
El máximo ente del futbol africano, comunicó que Senegal fue declarada como perdedora de la final de la Copa Africana, proclamando a Marruecos campeón por un resultado de 3-0 en la final.
La polémica estalló en el encuentro cuando ambas escuadras empataban 0-0 en los último minutos del partido, y se le concedió un penal a Marruecos, lo que generó la molestia del conjunto senegalés, abandonando la cancha al minuto 98 y regresando 10 minutos después.
Una vez se ejecutó el penal, Brahim Díaz erró, el encuentro se fue al alargue y ahí la selección comandada por Sadio Mané se impuso por 1-0.
La apelación de Marruecos
La Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF), protestó ante la CAF por el abandono del campo de Senegal en los minutos finales del tiempo reglamentario, y el ente rector les dio la razón.
En concreto, la Junta de Apelación de la CAF anuló la decisión del Comité Disciplinario y declaró a Senegal perdedor de la final de la AFCON Marruecos 2025, aplicando los artículos 82 y 84 del reglamento por el abandono temporal del campo en el descuento.