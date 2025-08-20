Deportes copa sudamericana

Independiente vs. U. de Chile: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana

Por Michel Nahas Miranda

20.08.2025 / 07:49

{alt}

Los azules buscan aprovechar la ventaja obtenida en la ida y clasificar a cuartos de final. El duelo se disputará en Avellaneda y contará con transmisión de ESPN Premium y Disney+.

Universidad de Chile enfrenta este miércoles 20 de agosto a Independiente por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se disputará en el Estadio Libertadores de América desde las 20:30 horas, con los azules intentando refrendar el 1-0 logrado en el Estadio Nacional y asegurar su paso a los cuartos de final.

La U llega al compromiso golpeada tras caer 3-1 ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, mientras que el “Rojo de Avellaneda” también sufrió una derrota, 2-1 ante Vélez Sarsfield en el Torneo de Clausura argentino.

¿Dónde ver el partido?

El duelo entre Universidad de Chile e Independiente será transmitido por ESPN Premium y Disney+.

Posibles formaciones

Universidad de Chile:

  • Gabriel Castellón
  • Nicolás Ramírez
  • Franco Calderón
  • Matías Zaldivia
  • Fabián Hormazábal
  • Sebastián Rodríguez
  • Charles Aránguiz
  • Javier Altamirano
  • Matías Sepúlveda
  • Lucas Assadi
  • Lucas Di Yorio

Independiente:

  • Rodrigo Rey
  • Federico Vera
  • Kevin Lomónaco
  • Sebastián Valdez
  • Facundo Zabala
  • Felipe Loyola
  • Rodrigo Fernández Cedrés
  • Luciano Cabral
  • Walter Mazzantti
  • Gabriel Ávalos
  • Santiago López

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Mundo Israel aprueba polémico plan de construcción de asentamientos junto a Jerusalén: “Consolida el control del pueblo judío...”
Independiente vs. U. de Chile: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana
Restricción: ¿Qué autos que tienen prohibido circular en Santiago este miércoles 20 de agosto?
EN VIVO | CNN AM: Miércoles 20 de agosto de 2025
Las principales disputas de cara a la elección parlamentaria | CNN Prime
¡A sacar los abrigos! Pronostican nieve y hasta - 12 grados en diversas comunas de la Región Metropolitana