Independiente vs. U. de Chile: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana
Por Michel Nahas Miranda
20.08.2025 / 07:49
Los azules buscan aprovechar la ventaja obtenida en la ida y clasificar a cuartos de final. El duelo se disputará en Avellaneda y contará con transmisión de ESPN Premium y Disney+.
Universidad de Chile enfrenta este miércoles 20 de agosto a Independiente por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se disputará en el Estadio Libertadores de América desde las 20:30 horas, con los azules intentando refrendar el 1-0 logrado en el Estadio Nacional y asegurar su paso a los cuartos de final.
La U llega al compromiso golpeada tras caer 3-1 ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, mientras que el “Rojo de Avellaneda” también sufrió una derrota, 2-1 ante Vélez Sarsfield en el Torneo de Clausura argentino.
¿Dónde ver el partido?
El duelo entre Universidad de Chile e Independiente será transmitido por ESPN Premium y Disney+.
Posibles formaciones
Universidad de Chile:
- Gabriel Castellón
- Nicolás Ramírez
- Franco Calderón
- Matías Zaldivia
- Fabián Hormazábal
- Sebastián Rodríguez
- Charles Aránguiz
- Javier Altamirano
- Matías Sepúlveda
- Lucas Assadi
- Lucas Di Yorio
Independiente:
- Rodrigo Rey
- Federico Vera
- Kevin Lomónaco
- Sebastián Valdez
- Facundo Zabala
- Felipe Loyola
- Rodrigo Fernández Cedrés
- Luciano Cabral
- Walter Mazzantti
- Gabriel Ávalos
- Santiago López