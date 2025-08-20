Independiente vs. U. de Chile: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana

Los azules buscan aprovechar la ventaja obtenida en la ida y clasificar a cuartos de final. El duelo se disputará en Avellaneda y contará con transmisión de ESPN Premium y Disney+.

Universidad de Chile enfrenta este miércoles 20 de agosto a Independiente por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se disputará en el Estadio Libertadores de América desde las 20:30 horas, con los azules intentando refrendar el 1-0 logrado en el Estadio Nacional y asegurar su paso a los cuartos de final.

La U llega al compromiso golpeada tras caer 3-1 ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, mientras que el “Rojo de Avellaneda” también sufrió una derrota, 2-1 ante Vélez Sarsfield en el Torneo de Clausura argentino.

PORQUE TE QUIERO TANTO TE VINE A VER CONMEBOL #Sudamericana | 8vos de Final – Vuelta

Independiente

20:30 horas

Estadio Libertadores de América

ESPN en Disney Plus#VamosLaU pic.twitter.com/oe1j6Rg6hT — Universidad de Chile (@udechile) August 20, 2025

¿Dónde ver el partido?

El duelo entre Universidad de Chile e Independiente será transmitido por ESPN Premium y Disney+.

Posibles formaciones

Universidad de Chile:

Gabriel Castellón

Nicolás Ramírez

Franco Calderón

Matías Zaldivia

Fabián Hormazábal

Sebastián Rodríguez

Charles Aránguiz

Javier Altamirano

Matías Sepúlveda

Lucas Assadi

Lucas Di Yorio

Independiente: