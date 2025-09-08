Independiente sigue sin aceptar eliminación de la Sudamericana y ruega por apoyo de equipos argentinos

Pese a la mala organización y nulas medidas de seguridad, los jugadores del Rojo se alinearon con su directiva y acusaron a los hinchas chilenos de querer parar el partido de forma premeditada.

El plantel de Independiente emitió un comunicado grupal para referirse a la decisión de la Conmebol de eliminarlos de la copa Sudamericana tras los graves incidentes ocurridos en su estadio contra la Universidad de Chile.

Pese a la mala organización y nulas medidas de seguridad, los jugadores del Rojo se alinearon con su directiva y acusaron a los hinchas chilenos de querer parar el partido de forma premeditada.

Actualmente, cuatro jugadores chilenos militan en el club trasandino.

“Estamos reunidos como equipo, atravesando, al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia”, comenzó el comunicado leído por tres integrantes del plantel.

“En medio de la tristeza e impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”, se agregó.

En esa línea, indicaron que “injusticia, es el sentimiento que nos invade porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia les dan como resultado la clasificación a su equipo”.

“Queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrían necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía a un lugar oscuro”, cerraron.