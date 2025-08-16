Hinchas de Colo Colo se van a los golpes en el Monumental tras goleada ante la UC

Tras la derrota 4-1 frente a Universidad Católica, se registraron peleas en las tribunas entre los propios fanáticos albos y lanzamientos de proyectiles a la banca cruzada. Un jugador resultó herido por una piedra.

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica terminó con un saldo amargo dentro y fuera de la cancha. A la goleada 4-1 sufrida por el Cacique en el Estadio Monumental, se sumaron graves incidentes en las tribunas protagonizados por los propios hinchas albos.

Videos que circularon en redes sociales mostraron a grupos de fanáticos colocolinos enfrentándose a golpes y patadas en el sector de galería, en un ambiente marcado por la frustración hacia el técnico Jorge Almirón y los jugadores tras la dura derrota. La violencia se desató luego de que algunos asistentes intentaran encarar a quienes lanzaban proyectiles hacia la banca cruzada.

Durante el segundo tiempo, una constante fueron los objetos arrojados desde la tribuna hacia el sector de Universidad Católica. De hecho, uno de los jugadores visitantes resultó herido en la cabeza por una piedra, lo que encendió aún más los ánimos.

Los incidentes derivaron en peleas internas entre barristas, que incluso fueron descritas en redes como escenas de “lucha libre” en el Monumental. El espectáculo empañó el clásico y generó preocupación por las condiciones de seguridad en el recinto de Macul.

El caso abre un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre el control en los estadios y las medidas que deberán adoptar las autoridades y la organización del campeonato para prevenir hechos similares en futuros compromisos de alta convocatoria.