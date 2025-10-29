IFAB propone que el VAR pueda intervenir ante segunda tarjeta amarilla mostrada incorrectamente

La idea se presentará oficialmente en la reunión anual del Comité de Asesores Técnicos y de Fútbol, que será en enero de 2026.

La International Football Association Board (IFAB), encargada de elaborar el reglamento del fútbol, propuso que el VAR (Video Assistant Referee o árbitro asistente de video) pueda intervenir en casos donde una segunda tarjeta amarilla sea mostrada incorrectamente.

En una reunión del Comité de Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), se habló de varios aspectos, entre ellos, una posible modificación al árbitro asistente de video.

La propuesta será presentada en la reunión anual del organismo, que se realizará en enero de 2026.

Según reporta EFE, en la instancia también se debatieron otras medidas, que tienen como objetivo mejorar el flujo del juego y “minimizar las interrupciones y la pérdida de tiempo”.

En ese sentido, se apuntó a la posibilidad de ampliar la cuenta atrás a los saques de banda y de arco.

Cabe recalcar que la cuenta atrás ya se aplica para evitar que los arqueros retengan la pelota por mucho tiempo, ya que se cuenta un límite de 8 segundos.