Deportes fútbol

IFAB propone que el VAR pueda intervenir ante segunda tarjeta amarilla mostrada incorrectamente

Por CNN Chile

29.10.2025 / 16:24

{alt}

La idea se presentará oficialmente en la reunión anual del Comité de Asesores Técnicos y de Fútbol, que será en enero de 2026.

La International Football Association Board (IFAB), encargada de elaborar el reglamento del fútbol, propuso que el VAR (Video Assistant Referee o árbitro asistente de video) pueda intervenir en casos donde una segunda tarjeta amarilla sea mostrada incorrectamente.

En una reunión del Comité de Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), se habló de varios aspectos, entre ellos, una posible modificación al árbitro asistente de video.

La propuesta será presentada en la reunión anual del organismo, que se realizará en enero de 2026.

Según reporta EFE, en la instancia también se debatieron otras medidas, que tienen como objetivo mejorar el flujo del juego y “minimizar las interrupciones y la pérdida de tiempo”.

En ese sentido, se apuntó a la posibilidad de ampliar la cuenta atrás a los saques de banda y de arco.

Cabe recalcar que la cuenta atrás ya se aplica para evitar que los arqueros retengan la pelota por mucho tiempo, ya que se cuenta un límite de 8 segundos.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Mundo La campaña presidencial en Chile llega la recta final: ¿Qué dicen las encuestas?
Argentina activa "alerta máxima" en fronteras con Brasil tras operación policial en Río de Janeiro
Panoramas gratuitos de Halloween 2025: Casona Encantada en Santiago, Hogwarts en San Miguel y Zumba del Terror en Renca
Declaran culpable por homicidio simple a hombre que mató a apuñaladas a joven delivery en Ñuñoa en 2022
Johannes Kaiser promete cerrar la frontera con Bolivia y advierte: "Le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser"
IFAB propone que el VAR pueda intervenir ante segunda tarjeta amarilla mostrada incorrectamente