Huachipato vs Limache: A qué hora y por dónde ver la final de la Copa Chile

El ganador se quedará con un cupo a Copa Libertadores.

Este miércoles se vivirá la final de la Copa Chile, con Limache y Huachipato como protagonistas.

Quien gane se quedará con un importante premio: un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.

El cuadro acerero se instaló en la final luego de derrotar en semifinales a Audax Italiano por 4-2. En la ida habían caído por la cuenta mínima.

Mientras que los limachinos eliminaron a La Serena con buenos resultados. En la ida derrotaron al equipo serenense por 2-0 y por 6-1 en la vuelta.

Se trata de una final inédita, ya que es primera vez que ambos equipos se medirán en la definición de un torneo oficial.

Final de la Copa Chile: A qué hora y dónde ver Huachipato vs Limache

El partido se disputará este miércoles 10 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Será transmitido por TNT Sports.