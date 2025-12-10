Huachipato vs Limache: A qué hora y por dónde ver la final de la Copa Chile

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
El ganador se quedará con un cupo a Copa Libertadores.
Este miércoles se vivirá la final de la Copa Chile, con Limache y Huachipato como protagonistas.
Quien gane se quedará con un importante premio: un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.
El cuadro acerero se instaló en la final luego de derrotar en semifinales a Audax Italiano por 4-2. En la ida habían caído por la cuenta mínima.
Mientras que los limachinos eliminaron a La Serena con buenos resultados. En la ida derrotaron al equipo serenense por 2-0 y por 6-1 en la vuelta.
Se trata de una final inédita, ya que es primera vez que ambos equipos se medirán en la definición de un torneo oficial.
El partido se disputará este miércoles 10 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Será transmitido por TNT Sports.
¡𝐇𝐎𝐘 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐇𝐔𝐀𝐂𝐇𝐈𝐏𝐀𝐓𝐎!💙🖤
▶️La Gran Final de Copa Chile 2025 nos espera hoy, jornada en la que enfrentaremos a Deportes Limache👊💪
🫡¡Creemos en ustedes, Acereros!#VamosHuachipato #ElMásGrandeyÚnicoCampeóndelSur🏆 pic.twitter.com/BytYos48Ru
— Huachipato FC (@Huachipato) December 10, 2025
