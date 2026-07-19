España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: Hora y dónde ver en vivo

El Mundial 2026 llega a su último capítulo este domingo 19 de julio, con una final de alto impacto entre España y Argentina.

El partido se disputará a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, también conocido como MetLife Stadium, escenario que definirá al nuevo campeón del mundo.

La selección argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que España intentará levantar su segunda Copa del Mundo, 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010.

A qué hora juega España vs. Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a las 15:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El partido podrá verse por televisión abierta a través de Chilevisión.

Además, estará disponible vía online en las plataformas digitales del canal, incluido chilevision.cl y la aplicación MiCHV.

Cómo llegan España y Argentina a la final

España llega a la definición tras vencer por 2-0 a Francia en semifinales, resultado que le permitió instalarse nuevamente en una final mundialista.

Argentina, en tanto, derrotó por 2-1 a Inglaterra y mantuvo viva la posibilidad de conseguir un nuevo título planetario.

La Albiceleste buscará repetir la corona obtenida en Qatar 2022, mientras que España intentará volver a tocar la gloria mundial después del título conseguido en Sudáfrica 2010.