Con partidos de infarto: Hoy se podría definir el primer descenso en el Campeonato Nacional

Por CNN Chile

21.11.2025 / 12:00

Iquique, Limache y Unión Española peligran en la parte baja de la tabla de posiciones.

Una crucial jornada vivirá este viernes el fútbol chileno de primera división.

Y es que Deportes Limache enfrentará a Unión Española, en un duelo por no descender a la primera B.

El encuentro se jugará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Hasta el momento, Unión está en el puesto 15 con 21 puntos, mientras que Limache se ubica 14 con 22 unidades.

Además, solo restan tres fechas para el término del torneo.

Se ha dicho que quien gane este encuentro se salvará y se quedará en primera división.

Así va la tabla de posiciones del Campeonato de Primera:

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Otro de los que están complicado es Deportes Iquique, que se encuentra en el último lugar de la tabla con 18 puntos, por lo que podría descender hoy.

Los dragones celestes se medirán ante Cobresal en Tierra de Campeones a partir de las 20:00 horas.

Si Iquique pierde hoy y Limache le gana a Unión Española, será Iquique quien descenderá.

