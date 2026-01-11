¡Histórico!: Diego Moya se consagra ganador del Ironman 70.3 de Pucón

El deportista chileno logró imponerse tras una destacada actuación en las etapas de natación, ciclismo y trote, manteniendo un ritmo constante que le permitió liderar los tramos decisivos de la competencia y cruzar la meta en el primer lugar.

Diego Moya se consagró este domingo como el gran ganador del Itaú Ironman 70.3 de Pucón 2026, una de las competencias de triatlón más emblemáticas del circuito internacional, logrando un triunfo histórico para el deporte chileno en la Región de La Araucanía.

El deportista nacional completó la exigente prueba en un tiempo total de 03:42:05, imponiéndose tras una sólida actuación en las etapas de natación, ciclismo y trote, donde mantuvo un ritmo constante que le permitió liderar los tramos decisivos y cruzar la meta en el primer lugar.

El triunfo de Moya pone fin a una espera de más de tres décadas para el triatlón chileno en Pucón.

Desde 1993, cuando Cristian Bustos logró la victoria, ningún competidor nacional en la categoría masculina había conseguido quedarse con el primer lugar en esta prueba, considerada como “la carrera más linda del mundo”.

Tras finalizar la competencia, Moya dedicó palabras de agradecimiento al público que lo acompañó durante el recorrido.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo apoyando. Esta victoria también es para Matías Optiz, que nos estuvo apoyando desde el cielo”.