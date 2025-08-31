Deportes esquí náutico

Histórico: Chileno Matías González se coronó campeón mundial de esquí náutico en Italia

Por CNN Chile

31.08.2025 / 09:24

{alt}

Con solo 17 años, el deportista chileno se consagró campeón mundial Open de figuras en esquí náutico, logrando el tercer título adulto de la historia para el país.

El esquiador chileno Matías González hizo historia este domingo en Recetto, Italia, al consagrarse campeón mundial Open en la disciplina de figuras, convirtiéndose en el tercer chileno en alcanzar un título de esta categoría.

Con apenas 17 años, González protagonizó una final inolvidable al sumar 12.410 puntos, superando por una estrecha diferencia al estadounidense Jake Abelson, quien obtuvo 12.400 unidades.

Este triunfo marca el tercer título mundial Open de la historia para Chile, tras los conseguidos anteriormente por Felipe Miranda, quien levantó la corona en dos oportunidades.

Antes de este logro, González ya se había consagrado campeón mundial juvenil y había sumado medallas en los Juegos Suramericanos y Panamericanos, pero ahora alcanzó la cúspide de la élite mundial del esquí náutico.

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

País Criteria: Apoyo a Kast baja 2 puntos y se estrecha carrera con Jara, pero sigue liderando con 28% y ganaría en segunda vuelta
Gobierno concretó nuevo vuelo de expulsión: más de 800 expulsiones en 2025 y más de 4 mil desde que asumió Boric
Jara domina la intención de voto inicial, pero no alcanza a Kast ni Matthei en segunda vuelta, según Pulso Ciudadano
"Pasó a centímetros del ano": Torero colombiano sufre grave cornada en uno de los accidentes más severos de la historia
“Volveremos siendo aún más”: Greta Thunberg acompaña nueva flotilla que intenta romper el bloqueo a Gaza
Hombre murió baleado en las afueras de un local clandestino en Independencia