Histórico: Chileno Matías González se coronó campeón mundial de esquí náutico en Italia

Con solo 17 años, el deportista chileno se consagró campeón mundial Open de figuras en esquí náutico, logrando el tercer título adulto de la historia para el país.

El esquiador chileno Matías González hizo historia este domingo en Recetto, Italia, al consagrarse campeón mundial Open en la disciplina de figuras, convirtiéndose en el tercer chileno en alcanzar un título de esta categoría.

Con apenas 17 años, González protagonizó una final inolvidable al sumar 12.410 puntos, superando por una estrecha diferencia al estadounidense Jake Abelson, quien obtuvo 12.400 unidades.

Este triunfo marca el tercer título mundial Open de la historia para Chile, tras los conseguidos anteriormente por Felipe Miranda, quien levantó la corona en dos oportunidades.

Antes de este logro, González ya se había consagrado campeón mundial juvenil y había sumado medallas en los Juegos Suramericanos y Panamericanos, pero ahora alcanzó la cúspide de la élite mundial del esquí náutico.