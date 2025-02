¡Histórico!: Chilena Stephanie Vaquer se convierte en la campeona norteamericana de NXT de la WWE

¡Histórico! Por primera vez una chilena se convierte en campeona de la WWE en el evento NXT Vengeance Day 2025.

Stephanie Vaquer logró alzarse con el campeonato norteamericano de la empresa NXT de la WWE tras una dura pelea con Fallon Henley.

El público asistente al NXT Vengeance Day 2025 mostró mayoritariamente su apoyo enardecido a la nacida en San Fernando.

En una contienda, en donde Henley contó con el apoyo de dos de sus secuaces, Vaquer logró revertir la situación para lograr la ansiada cuenta de tres.

La nacida en San Fernando soportó diversos ataques de sus rivales, pero también le dio a Henley diversos súplex, el mítico 619 de Rey Misterio.

De esta manera, Vaquer hace historia pura en la WWE al convertirse en la primera mujer chilena en ser campeona de la empresa de lucha libre más importante del mundo.

AND NEWWWWWWWW!

STEPHANIE VAQUER IS THE NEW #WWENXT WOMEN’S NORTH AMERICAN CHAMPION!!!@Steph_Vaquer #VengeanceDay pic.twitter.com/CzwfTtKOL9

— WWE (@WWE) February 15, 2025