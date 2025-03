Rechazó a Chile y firmó por la Selección Peruana... hoy está sin club a los 22 años: La historia de Sebastián Pineau

El delantero, que llegó a vestir la camiseta de Chile en juveniles antes de decidirse por Perú, no ha logrado consolidarse en el fútbol profesional y ahora entrena sin equipo, esperando una nueva oportunidad.

Hace unos años, Sebastián Pineau era considerado una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Con raíces chilenas, peruanas y francesas, destacó en las inferiores de Alianza Lima y captó la atención de las selecciones juveniles de Chile y Perú.

Sin embargo, su carrera no tomó el rumbo esperado y, a sus 22 años, se encuentra sin club y entrenando por su cuenta.

Su vínculo con La Roja comenzó en los Juegos Odesur 2022, donde representó a Chile. También fue parte de la gira europea previa al Sudamericano Sub-20 de 2023. No obstante, en una decisión que generó debate, optó por defender a la selección peruana, asegurando que buscaba mejores oportunidades de desarrollo.

“El motivo siempre va a ser que quiero competir, encontré una selección muy buena y siento que me va a ayudar bastante, no solo ahora, sino también a futuro“, explicó en su momento.

El Sudamericano Sub-20 con Perú fue un desastre: el equipo no sumó puntos y quedó eliminado tempranamente. A pesar de ello, en febrero de 2023, Alianza Lima cerró su traspaso al Austin FC de la Major League Soccer (MLS), en lo que parecía un gran paso en su carrera.

De promesa a incertidumbre

No obstante, su paso por Estados Unidos no fue el esperado. Pineau jugó principalmente en el equipo de reservas y tuvo escasas oportunidades en el primer equipo. A finales de 2024, su contrato con Austin FC terminó y no fue renovado.

Se reportó que en su momento recibió ofertas desde Chile, Argentina, Italia y Alemania. Sin embargo, con las ligas ya en curso, su futuro sigue siendo incierto. A sus 22 años, entrena por su cuenta a la espera de una nueva oportunidad para retomar su carrera profesional.