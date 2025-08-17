Así reaccionaron los hinchas de la U al nombre de Eduardo Vargas durante la presentación de formaciones en el Nacional

El delantero, hoy en Audax Italiano, recibido por los fanáticos azules cuando se anunció su nombre por el altoparlante, antes del inicio del partido en el Estadio Nacional.

Previo al pitazo inicial entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional, el nombre de Eduardo Vargas resonó en el altoparlante cuando fueron anunciadas las formaciones de ambos equipos.

La hinchada azul reaccionó de inmediato con un cerrado aplauso para el delantero, en un gesto que reflejó el recuerdo imborrable de su paso por la “U” y los títulos que protagonizó en la década pasada.

Vargas, héroe de la Copa Sudamericana 2011 y parte fundamental de la generación que llevó a los azules a su máximo logro internacional, se transformó en símbolo de la institución pese a su partida hace más de una década.

El homenaje espontáneo de los fanáticos se interpretó como una muestra de gratitud y cariño hacia el atacante, cuyo vínculo con la “U” parece seguir firme.