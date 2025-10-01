Hinchas de Japón sorprendieron al ayudar a limpiar el Estadio Nacional tras victoria ante Chile

Tras el 0-2 que aseguró a Japón su paso a los octavos de final del Mundial Sub-20, un grupo de sus hinchas permaneció en el estadio para recoger basura y colaborar con la limpieza del recinto.

Este martes, la selección sub 20 de Japón venció por 0-2 a Chile en el Estadio Nacional, resultado que aseguró a los asiáticos su clasificación a los octavos de final.

Con goles de Rion Ichihara, desde el punto penal en el minuto 55, y de Yumeki Yokoyama en el 82, los Samuráis se consolidaron como líderes del Grupo A con seis puntos y sin recibir goles.

Pero más allá del resultado deportivo, fue un gesto fuera de la cancha el que captó la atención del público y las redes sociales. Tras el pitazo final, un grupo de hinchas japoneses se quedó en las gradas para ayudar con la limpieza del estadio.

Esta práctica no es nueva: los aficionados japoneses han destacado en distintos torneos internacionales por acciones de este tipo, que para ellos forman parte del respeto por los espacios compartidos y por quienes trabajan en ellos.

Bandera en la espalda, bolsas de basura en mano y es el momento de limpiar. Post partido, los hinchas de Japón se quedaron limpiando su sector (con ayuda de chilenos) para entregar en óptimas condiciones el lugar. CULTURA. Tenemos mucho por aprender aun.