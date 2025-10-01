Deportes mundial sub 20

Hinchas de Japón sorprendieron al ayudar a limpiar el Estadio Nacional tras victoria ante Chile

Por CNN Chile

01.10.2025 / 07:39

Tras el 0-2 que aseguró a Japón su paso a los octavos de final del Mundial Sub-20, un grupo de sus hinchas permaneció en el estadio para recoger basura y colaborar con la limpieza del recinto.

Este martes, la selección sub 20 de Japón venció por 0-2 a Chile en el Estadio Nacional, resultado que aseguró a los asiáticos su clasificación a los octavos de final.

Con goles de Rion Ichihara, desde el punto penal en el minuto 55, y de Yumeki Yokoyama en el 82, los Samuráis se consolidaron como líderes del Grupo A con seis puntos y sin recibir goles.

Pero más allá del resultado deportivo, fue un gesto fuera de la cancha el que captó la atención del público y las redes sociales. Tras el pitazo final, un grupo de hinchas japoneses se quedó en las gradas para ayudar con la limpieza del estadio.

Esta práctica no es nueva: los aficionados japoneses han destacado en distintos torneos internacionales por acciones de este tipo, que para ellos forman parte del respeto por los espacios compartidos y por quienes trabajan en ellos.

