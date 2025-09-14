Deportes colo colo

Hinchas de Colo Colo sobrevuelan dron con “el fantasma de la B”: Castellón lo sacó a patadas del campo

Por CNN Chile

14.09.2025 / 16:29

La Supercopa se jugó con una limitante de asistentes (mayores de 55 años), lo que no motivó al público a concurrir al estadio, dejando una triste imagen de un estadio casi vacío, no digno de una final entre los dos equipos más importantes del país. 

Es parte del folclore nacional. Un grupo de hinchas de Colo Colo, en la previa al partido por la Supercopa contra Universidad de Chile, sobrevolaron un dron sobre la cancha de Santa Laura.

El objeto volador tenía un “fantasma de la B”, en burla al descenso que los universitarios registraron en 1989. El Dron, tras volvar mitad de cancha, cayó cerca del arco en el que estaba el portero azul, Gabriel Castellón.

El guardameta azul no tuvo mucha paciencia y empezó a patear el objeto hasta sacarlo de la cancha.

