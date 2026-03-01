Deportes chile

Hinchas albos estallan contra Correa y Ortiz tras dura derrota de Colo Colo ante la U

Por CNN Chile

01.03.2026 / 19:56

El juego del cuadro "Popular" no ha dejado contento a los hinchas albos, quienes han apuntado sus dardos contra Javier Correa y el entrenador Fernando Ortíz.

Un nuevo Súperclásico se juega en el Estadio Monumental entre Colo Colo y Universidad de Chile.

El trámite del partido ha sido cancino, con algunas jugadas de poco riesgo. Pero el primer equipo que logró abrir el marcador fue el equipo del “Paqui” Meneghini gracias a un zapatazo del exalbo Matías Zaldivia.

