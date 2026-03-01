Hinchas albos estallan contra Correa y Ortiz tras dura derrota de Colo Colo ante la U

El juego del cuadro "Popular" no ha dejado contento a los hinchas albos, quienes han apuntado sus dardos contra Javier Correa y el entrenador Fernando Ortíz.

Un nuevo Súperclásico se juega en el Estadio Monumental entre Colo Colo y Universidad de Chile.

El trámite del partido ha sido cancino, con algunas jugadas de poco riesgo. Pero el primer equipo que logró abrir el marcador fue el equipo del “Paqui” Meneghini gracias a un zapatazo del exalbo Matías Zaldivia.

Pero el juego del cuadro “Popular” no ha dejado contento a los hinchas albos, quienes han apuntado sus dardos contra Javier Correa y el entrenador Fernando Ortíz.

Mira los cambios de Ortiz, viejo. A lo que salga y desordenando el equipo. Colo-Colo totalmente desconectado #VamosColoColo — ツ ＦＡＢＩＡＮ (@fabicomepasto) March 1, 2026

No se porque esperabamos un partido diferente, hemos ganado de pura cuea los partidos, ortiz no da el ancho #VamosColoColo — ### (@JavierZ72328634) March 1, 2026

Aunque juegen 20 min no patean al arco, correa un muerto qlo #VamosColoColo — Ignacio (@Matias_tg23) March 1, 2026

Ortiz es el único que no ve que Correa no ha aportado absolutamente nada este segundo tiempo, alérgico al gol CSM!! #VamosColoColo — Jose Luis (@joseluis_jarica) March 1, 2026

Ortiz hizo puros cambios wnes 🤦🏻‍♂️

Nunca leyó bien el partido, Pastran aún no se a que juega 🤷🏻‍♂️ #VamosColoColo — Michael Alex (@Michael_AleX21) March 1, 2026