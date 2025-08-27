Hincha de la U empujado por barristas de Independiente reaparece con un emotivo mensaje tras incidentes en Avellaneda

Gonzalo Alfaro, el seguidor azul que sufrió una grave caída en el estadio Libertadores de América, habló por primera vez desde Argentina y agradeció el apoyo recibido en medio de su recuperación.

Gonzalo Alfaro, el hincha de Universidad de Chile que fue empujado por barristas de Independiente y cayó desde la tribuna del estadio Libertadores de América, reapareció públicamente con un mensaje en el que agradeció el apoyo recibido durante su recuperación.

¿Qué dijo el hincha de la U?

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente, por todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”, expresó en un audio difundido por su familia.

El joven agregó que espera regresar pronto a Chile: “Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, con mis tres hijas, mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos, y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento”.

En paralelo, su padre entregó un comunicado en el que explicó los avances médicos de su hijo. Confirmó que Gonzalo ya fue trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a una sala de neurocirugía, lo que representa un menor riesgo.

“Gonzalo está en una recuperación sorprendente, está bien, lúcido, pero ansioso. Ya estamos conversando en forma normal y explicándole todo lo que pasó, tomándole el peso a la vida de que no tendrá una segunda oportunidad”, señaló.

Además, detalló que el joven quedó con una cavidad en el cráneo producto de la lesión, por lo que deberá ser intervenido nuevamente en unos tres meses en Chile para colocar una prótesis. “No estamos apurando el proceso, es una decisión médica. Cuando esté en condiciones para viajar, los doctores lo autorizarán”, agregó.