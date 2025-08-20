Hincha de Universidad de Chile se lanzó al vacío tras ser atacado por una horda de forofos de Independiente en Argentina

Hinchas locales y chilenos protagonizaron serios incidentes que incluyeron lanzamiento de proyectiles, bomba de ruidos y una batalla casi campal entre ambas partes.

Una verdadera tragedia se está viviendo en Argentina en el marco del duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

Hinchas locales y chilenos protagonizaron serios incidentes que incluyeron lanzamiento de proyectiles, bomba de ruidos y una batalla casi campal entre ambas partes.

Uno de los hechos más fuertes fue el que ocurrió luego de que la hinchada azul fuera desalojada del recinto deportivo. Hubo un puñado que hizo caso omiso, siendo atrapados por los hinchas locales, quienes con fierros y palos los atacaron.

La gente local pudo grabar el momento exacto en que un hincha del cuadro azul se lanzó al vacío desde un segundo piso para evitar ser agredido.

Producto de los desmanes el partido fue suspendido.