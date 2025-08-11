¡Hay humo cruzado! Ya hay fecha para el primer partido oficial de Católica en el nuevo Claro Arena

El Claro Arena tendrá una capacidad para 20 mil espectadores, con nuevos sectores exclusivos para sus hinchas. Además, será un nuevo recinto para los eventos musicales en Santiago.

Por fin, Los Cruzados podrán volver a su casa. Tras una serie de inconvenientes con la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, finalmente Universidad Católica recibió el visto bueno para inaugurar el Claro Arena.

“Hoy 11 de agosto, a las 16:57 horas, hemos recibido, por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, la recepción final del Claro Arena”, informó la escuadra cruzada.

“Con esto, podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial el próximo 23 de agosto ante Unión Española por el torneo nacional”, agregaron.

En esa línea, desde Cruzados aprovecharon para “agradecer profundamente a todos los asesores y colaboradores que trabajaron arduamente para sacar adelante el Claro Arena que hoy ya es una realidad”.

“Asimismo, agradecemos a las autoridades municipales que han colaborado en el logro de este importante hito para nuestra institución”, cerraron desde la institución.

El Claro Arena tendrá una capacidad para 20 mil espectadores, con nuevos sectores exclusivos para sus hinchas. Además, será un nuevo recinto para los eventos musicales en Santiago.

Reacción de autoridades

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, afirmó que “este resultado, fruto de meses de trabajo conjunto entre el municipio y Cruzados, abre paso a la esperada autorización del recinto, un hito que los seguidores de la Universidad Católica han esperado con entusiasmo y que hoy se hace realidad”.

“Claro Arena llega a la comuna como un estadio de clase mundial, incorporando estándares de seguridad para garantizar la mejor experiencia a quienes asistan, así como la tranquilidad de los vecinos del sector”, complementó.

En tanto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, señaló que “estaremos esperándonos, haremos algunos eventos previos de prueba, pero solamente compartir la alegría, agradecerle a todos los que han trabajado en este proceso, también agradecer a la colaboración que hemos recibido finalmente de la municipalidad para que este proceso llegue a buen puerto. Y entonces, los esperamos el 23 de agosto en el Claro Arena para la inauguración en el primer partido frente a Unión Española”.