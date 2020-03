En Inglaterra se especuló durante estos días con la salud del piloto de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, pues hace dos semanas tuvo contacto con dos personas contagiadas con el coronavirus, el actor británico Idris Elba y la mujer del primer ministro de Canadá, Sophie Grégoire.

El piloto de Mercedes salió a desmentir que tuviera la enfermedad y explicó que no se ha sometido al test, pues considera que no son necesarias en su caso.

“Ha habido un poco de especulación sobre mi salud, después de que estuviese en un evento con dos personas que posteriormente dieron positivo por coronavirus”, comenzó Hamilton.

Luego, agregó: “Quería hacerlos saber que lo estoy haciendo bien, me siento sano y hago ejercicio dos veces al día. No tengo ningún síntoma, y han pasado ya 17 días desde que vi a Sophie y a Idris. He estado en contacto con Idris y estoy contento de saber que está bien”.

Asimismo, explicó: “Hablé con mi doctor y pregunté dos veces si necesitaba hacerme una prueba, pero la verdad es que hay una cantidad limitada de pruebas disponibles y hay personas que lo necesitan más que yo, especialmente cuando yo no estaba mostrando ningún síntoma”.

Por último, envió un mensaje: “Lo más importante que todos podemos hacer es mantenernos positivos, distanciarnos socialmente lo mejor que podamos, aislarnos si es necesario y lavarnos las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Gracias por todos los mensajes. Os mando positividad y amor desde lejos. Manteneos a salvo”.