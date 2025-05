Habrá final inglesa: Tottenham vs Manchester United definirán al campeón de la Europa League

La Europa League tendrá una inédita final inglesa. Y es que el Manchester United y Tottenham serán los encargados de disputar el duelo para definir al ganador del torneo.

Por su parte, los londinenses derrotaron en el partido de vuelta en Noruega al Bodø/Glimt con goles de Dominic Solanke (63′) y Pedro Porro (69′), con un duelo que terminó 5-1 en el gobal.

Con ese resultado, los Spurs regresan a una final europea tras seis años. En 2019, perdieron ante el Liverpool en una definición inglesa, aunque en esa oportunidad fue por Champions League.

Por el otro lado, el Manchester United derrotó sin mayores inconvenientes al Athletic Club de Bilbao, con goles de Mason Mount (72′, 90+1′), Casemiro (79′) y Rasmus Højlund (85′) y un tanto para el equipo contrario de Mikel Jauregizar (31′).

El resultado global fue de 7-1.

La final de la Europa League se definirá en el nuevo estadio San Mamés en Bilbao el próximo miércoles 21 de mayo.

