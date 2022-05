El legendario defensa central de Colo Colo Lizardo “Chano” Garrido se encuentra internado desde el jueves 12 de mayo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana, luego de ser diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el campeón de América con Colo-Colo (1991) dio a conocer detalles sobre su internación y el apoyo que ha recibido por parte de sus ex compañeros y de los hinchas. “Ha sido una locura”, señaló.

“Las palabras que me entregan mis ex compañeros en el chat (a través de WhatsApp) del Eterno Campeón, del Colo-Colo 91, y mis compañeros de cadetes, son los más potentes y fuertes, los que me llegan hasta el alma“, expresó el Chano.

Lee también: El Betis de Pellegrini mantiene la ilusión de clasificar a la Champions tras vencer al Granada por 2-0

Algunos ex jugadores, compañeros y amigos del defensa central han ido a visitarlo a la UCI de la Clínica Alemana. “Estuve con algunos hoy y me hablan cosas tan lindas, no sé por dónde entraron. Vino Barti (Marcelo Barticciotto), el Bocón (Raúl Ormeño), el Vasco, el ‘Chino’ Caszely”, detalló. “Me llamó el presidente de Colo-Colo, extraordinario”, agregó.

Haciendo mención a las enseñanzas entregadas por el club donde entró a los 15 años, relató que “me enseñaron desde chico que la lucha hay que darla hasta el final, a no entregarse nunca, que se puede jugar bien o mal, pero que tienes que dejar la vida en la cancha. Este es el partido más importante de mi vida y es el que tengo que ganar“.

Lee también: Colo Colo se transformó en el líder exclusivo del torneo tras una contundente victoria ante Coquimbo Unido

También recordó el duro momento que vivió cuando falleció su esposa en febrero de 2018 y lo comparó con su situación actual: “Con lo de Myriam lo pasé muy mal, lloré un año entero (…) Si estuviese viva me diría que no la tengo que dejar sola y que debo luchar (…), es lo que me tocó, pero me dijeron que tiene vuelta y que debo ponerle empeño y ganas de querer salir”.

El ex defensa de Colo Colo explicó cómo terminó internado: “Estaba bien. Solo comenzó con un herpes en el brazo derecho con forma de manchas blancas que me quemaban y me causaban mucho dolor. Fui al doctor, me hicieron exámenes y me detectaron leucemia. El jueves me internaron”.

“No tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que me ha tratado como un rey, los médicos de la clínica son capos, (…) estoy agradecido de la gente del país. Colo Colo me enseñó a luchar hasta el final”, concluyó el legendario defensa central.