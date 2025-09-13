Deportes fútbol chileno

¿Gol del año? La espectacular anotación de chilena en la Liga Segunda División

Por CNN Chile

13.09.2025 / 13:56

Martín del Campo marcó un espectacular gol de chilena en el encuentro entre San Antonio Unido y Trasandino.

La jornada 21 de la Liga Segunda División, la tercera categoría profesional del fútbol chileno, comenzó este viernes 12 de septiembre con el partido entre San Antonio Unido y Trasandino.

El encuentro disputado en el Estadio Municipal de Lo Barnechea, terminó inclinándose por goleada a favor de la visita, Transandino, por un marcador de 5 a 2.

Entre las siete anotaciones del partido, fue el segundo gol del equipo de Los Andes el que quedó en la retina de los asistente, debido a la espectacular definición de Martín del Campo.

El jugador de 21 años, formado en la Universidad de Chile y hoy a préstamo en el cuadro de la Región de Valparaíso, se impuso a la defensa del SAU con una espectacular chilena, que dejó sin opción al portero local.

La increíble anotación ya se ha viralizado en las redes sociales, postulándose como uno de los goles más espectaculares del año en el fútbol profesional chileno

