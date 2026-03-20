Presidente Kast ratifica postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 y llama a “cumplir las obligaciones”

Desde La Moneda, el Presidente confirmó que el país seguirá en carrera para albergar el evento deportivo juvenil, luego de que la opción quedara en entredicho por declaraciones previas de la ministra Natalia Duco.

El Presidente José Antonio Kast confirmó este viernes en La Moneda que Chile mantendrá su postulación para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, despejando así la incertidumbre que se había instalado en las últimas horas respecto de la continuidad de la candidatura.

El anuncio fue realizado junto a la ministra del Deporte, Natalia Duco, en una actividad en la que el Mandatario proyectó la apuesta deportiva hacia el largo plazo y remarcó que el desafío debe entenderse como una tarea de Estado.

“Nos estamos proyectando al año 2030”, señaló, junto con destacar que ese horizonte permitirá que futuras autoridades puedan valorar lo que se haga ahora por el país.

Kast sostuvo que la postulación representa una posibilidad de proyectar a Chile internacionalmente, pero advirtió que eso no exime a su administración de seguir “ordenando la casa”. En esa línea, insistió en la necesidad de mantener rigurosidad en el gasto público y planteó que lo que se haga hoy será la base de lo que el país pueda alcanzar más adelante.

En su intervención, el Presidente también ligó la candidatura a un mensaje de responsabilidad ciudadana. “Cada chileno” debe asumir su parte, afirmó, aludiendo al cuidado de espacios públicos, medios de transporte y al cumplimiento de deberes pendientes. Incluso llamó a quienes tengan obligaciones pendientes a regularizarlas, planteando que ese esfuerzo también debe pensarse en función de las oportunidades que se busca abrir para los jóvenes deportistas del país.

El Mandatario añadió además que, pese a su discurso sobre un Estado más acotado, su administración no buscará reducir áreas como deporte, ciencia, cultura y educación. Por el contrario, aseguró que en esos ámbitos el Gobierno apostará por fortalecer la acción estatal.

Deportes ya había puesto en duda la postulación

El anuncio se produjo luego de que la propia ministra Duco pusiera en duda la continuidad de la candidatura, al señalar que el Ejecutivo estaba evaluando las condiciones económicas del país antes de confirmar si seguiría adelante con la postulación. Esas declaraciones abrieron dudas sobre una iniciativa que venía impulsada desde la administración de Gabriel Boric y que tiene a Santiago entre las opciones para albergar la cita juvenil.

Con la señal entregada este viernes desde Palacio, el Gobierno busca cerrar esa incertidumbre y reafirmar que Chile seguirá en carrera para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.