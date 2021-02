El grupo encargado del rastreo de Juan Pablo Mohr, John Snorri y Ali Sadpara anunció que ya no tiene expectativas de éxito para la búsqueda de los escaladores extraviados en el K2, la segunda montaña más alta del mundo.

Las autoridades pakistaníes anunciaron la noticia a través de una conferencia en la que también estuvieron presentes las familias de los montañistas.

“Hemos llegado a la conclusión de que los escaladores ya no están en este mundo”, dijo el ministro de Turismo, Raja Nasir Ali Khan.

Con esto, el chileno, el islandés y el pakistaní fueron declarados muertos. La misión ahora estará centrada en la recuperación de los cuerpos.

Sajid Sadpara, hijo del montañista desaparecido Ali Sadpara, dijo durante la conferencia: “yo, junto con varios otros montañistas internacionales, tengo la firme convicción de que ocurrió un accidente en su camino de regreso después de haber alcanzado la cima del K2. En este momento de inmenso dolor, el apoyo y el amor de los paquistaníes ha sido una fuente de gran aliento. Pakistán ha perdido a un héroe nacional patriota”.

Mohr, de 34 años y padre de tres hijos, tuvo su último contacto con otras personas el viernes 5 de febrero.

