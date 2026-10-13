FIFA enfrenta cuestionamientos por pagos adicionales a Infantino vinculados al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quedó nuevamente bajo cuestionamientos luego de que una investigación de The Times revelara la existencia de pagos adicionales a su remuneración oficial que no habrían sido transparentados en los informes anuales del organismo.

El medio británico detectó que Infantino habría recibido durante 2024 US$1,76 millones adicionales provenientes de FWC2026 US Inc, sociedad vinculada a la organización del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

La cifra aparece en documentación presentada ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), pero no habría sido incluida en el reporte anual de remuneraciones de FIFA.

De acuerdo con la investigación, Infantino percibió ese año 4,274 millones de francos suizos como remuneración informada por FIFA, a lo que se sumaron los pagos efectuados por la sociedad estadounidense.

Parte de esas compensaciones —US$626.229 clasificados como “otras compensaciones sujetas a declaración”— habría estado relacionada con el arriendo de una residencia frente al mar en Sunset Islands, Miami Beach.

FIFA responde a los cuestionamientos

El exjefe del comité de gobernanza de FIFA, Miguel Maduro, sostuvo a The Times que la falta de divulgación de esos pagos podría contravenir las normas de transparencia del organismo.

Consultada por el diario, FIFA señaló que la remuneración del presidente es determinada por su subcomité de remuneraciones y que sus cotizaciones sociales, fondos de pensiones y otros beneficios contractuales son informados a las autoridades estadounidenses conforme a las exigencias correspondientes.

Sin embargo, la organización no explicó por qué los pagos adicionales no aparecieron en su informe anual. Fuentes citadas por The Times sostienen además que Infantino habría recibido montos similares o superiores durante 2025 y 2026.