Garin y Tabilo ya conocen a sus rivales en el Australian Open y Medvédev asoma en segunda ronda

Cristian Garin y Alejandro Tabilo quedaron emparejados para su estreno en el primer Grand Slam del año, con cruces exigentes desde el arranque y un eventual duelo ante Daniil Medvédev en el horizonte.

Cristian Garin y Alejandro Tabilo ya tienen rivales definidos para su debut en el Australian Open, torneo que comienza este fin de semana en Melbourne. Ambos tenistas chilenos quedaron emparejados en cruces que asoman complejos desde la primera ronda, según el sorteo oficial.

Garin, actual número 80 del ranking ATP enfrentará al italiano Luciano Darderi, mientras que Tabilo, ubicado en el puesto 81, se medirá ante el francés Quentin Halys en su estreno en el primer Grand Slam de la temporada.

Ambos se han enfrentado solo una vez en el circuito, en el Challenger de Milán 2023, donde Darderi se impuso en dos sets por 6-3 y 7-5 en la primera ronda.

En caso de avanzar, Garin jugará en segunda ronda contra el ganador del duelo entre Giovanni Mpetshi Perricard y el argentino Sebastián Báez.

El camino de Tabilo y la amenaza de Medvédev

Alejandro Tabilo, por su parte, debutará ante Quentin Halys, tenista francés que viene de quedar eliminado en octavos de final del ATP de Adelaida. El chileno buscará aprovechar el cruce para instalarse en segunda ronda.

De lograr el triunfo, el panorama se complica: su rival más probable en la siguiente fase sería el ruso Daniil Medvédev, actual número 12 del mundo, quien debutará ante el neerlandés Jesper de Jong.

La organización del Australian Open aún no confirma el día ni el horario exacto de los partidos de los tenistas chilenos, información que se dará a conocer en las próximas horas conforme avance la programación oficial del torneo.