Cristian Garin y Alejandro Tabilo aseguran su lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia

El listado inicial del primer Grand Slam del año incluye a Cristian Garin y Alejandro Tabilo entre los 101 clasificados directos al cuadro principal. Tomás Barrios y Nicolás Jarry disputarán la qualy y podrían elevar a cuatro el número de chilenos en Melbourne.

El Abierto de Australia definió el listado inicial de tenistas que integran el cuadro principal y el tenis chileno ya tiene presencia confirmada. Entre los 101 jugadores clasificados de forma directa aparecen el nacional Cristian Garin (80º del ranking) y Alejandro Tabilo (81º), quienes dirán presente en el primer Grand Slam de la temporada.

Ambos se suman a la nutrida camada sudamericana que competirá en Melbourne, con nombres como Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo o Thiago Tirante, entre otros. El cuadro también incluye a varias figuras del top ten, entre ellas Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic, además de Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Ben Shelton y Jack Draper.

La delegación nacional podría crecer durante los días previos al inicio del certamen. El acceso de Tomás Barrios (111º) y Nicolás Jarry (123º) dependerá del desempeño en la qualy, instancia en la que deberán superar tres rondas para alcanzar el main draw. Si ambos logran ese objetivo, Chile tendría a cuatro representantes en el cuadro principal, un escenario inédito para el tenis nacional en el Australian Open.

Fechas del torneo y antecedentes chilenos

De acuerdo con la organización del torneo, la qualy del Abierto de Australia se desarrollará entre el 12 y el 15 de enero. Posteriormente comenzará la disputa del cuadro principal, que abre la temporada grande del circuito ATP y WTA en superficie dura en Melbourne Park.

La historia del tenis chileno en el Australian Open registra dos finales. En 1998, Marcelo Ríos cayó ante Petr Korda, mientras que en 2007 Fernando González perdió la definición frente a Roger Federer. Ambos lograron el subcampeonato y se mantienen como las campañas más destacadas del país en el primer Grand Slam del calendario.