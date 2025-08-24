Fútbol ecuatoriano de luto: Fallece Marcos Olmedo de Mushuc Runa en accidente trágico

El futbolista de 26 años perdió la vida junto a otras dos personas en un choque vehicular ocurrido en la provincia de Esmeraldas, informaron autoridades locales.

El futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo falleció este domingo 24 de agosto a los 26 años en un accidente de tránsito registrado en la carretera de Quinindé, provincia de Esmeraldas. El siniestro, que involucró a dos vehículos, también cobró la vida de otros dos hombres de entre 30 y 34 años, según confirmó el servicio de emergencias ECU-911.

Reacciones del mundo futbolístico

El club Mushuc Runa, donde Olmedo militaba desde junio pasado, expresó su dolor mediante un comunicado en redes sociales: “Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo”. El equipo de Ambato extendió sus condolencias a la familia y seres queridos del deportista.

El Nacional, su club anterior, rindió homenaje al jugador antes de su encuentro contra Liga Deportiva Universitaria de Quito con un lienzo especial que recordaba su legado. La institución destacó que Olmedo fue “un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera”.

Según reportó Cooperativa, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se unió al duelo, recordando la trayectoria del futbolista y su reciente conquista de la Copa Ecuador 2024 con El Nacional. La FEF expresó sus condolencias a la familia, compañeros y a la comunidad deportiva del país.