Francisco Sierralta y el futuro de La Roja: “Manuel Pellegrini es el mejor técnico chileno de la historia”

El defensor de La Roja, aseguró que Manuel Pellegrini es la mejor opción para asumir la banca chilena rumbo al próximo Mundial, destacando su trayectoria internacional.

El debate sobre quién debería asumir la banca de la selección chilena en el próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial continúa abierto, y el nombre de Manuel Pellegrini sigue siendo una de las cartas más comentadas.

En conversación con ESPN, el defensa de la Roja y del Auxerre francés, Francisco Sierralta, no dudó en elogiar al “Ingeniero”, calificándolo como “el más preparado” para dirigir al combinado nacional.

“Estamos hablando de un técnico que estuvo en el Villarreal, en el Real Madrid, en los mejores equipos del mundo, y se le quiere mucho en todas partes donde estuvo. Es un orgullo que sea chileno y, si llega a la selección, yo creo que es el mejor técnico chileno de la historia. Para él sería hermoso continuar su carrera en Chile, y para mí como jugador sería increíble”, afirmó.

Sierralta también subrayó la importancia de respetar los procesos, en caso de que Pellegrini sea el elegido.

“No es que si perdemos un partido seamos los peores y si ganamos uno seamos los mejores. Hay que dar tiempo, porque un técnico con esa trayectoria merece respaldo y un proyecto a largo plazo. Mejor que él, no vamos a encontrar”.

El nombre de Pellegrini, actual entrenador del Real Betis, se mantiene en la órbita de La Roja, aunque su eventual llegada depende tanto de la Federación de Fútbol de Chile como de la decisión del propio técnico.