Francisco Sierralta deja el fútbol inglés para dar el salto a la Ligue 1: Llega al Auxerre

El chileno Francisco Sierralta ya tiene nuevo club.

Tras jugar durante cinco temporadas en el Watford, en la segunda división de Inglaterra, dio un salto a Francia.

Según se dio a conocer, fichó por el Auxerre de la Ligue 1.

El periodista y experto en el mercado de fichajes del fútbol, Fabrizio Romano, reveló que el chileno partirá por 2 millones de euros y tendrá contrato hasta 2029 en el conjunto galo.

Así, el defensa de 28 años buscará dar un giro en su carrera.

🚨🔵 Auxerre have sealed deal to sign Francisco Sierralta from Watford for €2m transfer fee. pic.twitter.com/MCV3PrskYj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025