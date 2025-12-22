Francisco Meneghini no renovó con O’Higgins y suena en Universidad de Chile

"El cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes", señalaron desde el conjunto.

Ya es oficial. Francisco Meneghini no seguirá al mando de O’Higgins.

A través de un comunicado, el club deportivo informó: “O’Higgins FC desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés, el preparador físico, Gonzalo Fellay, y el analista táctico, Lautaro Correa; quiénes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”.

“Pese a la voluntad del Club de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes“, señala el comunicado firmado por el director del equipo, Matías Ahumada.

“Queremos transmitirles que en este nuevo ciclo, los propietarios junto al área deportiva, en base a nuestra experiencia y visión de gestión, continuaremos trabajando para seguir jerarquizando el fútbol profesional de O’Higgins FC con el objetivo de fortalecer el crecimiento institucional y deportivo. Convocamos a toda la comunidad celeste a que sigamos unidos y enfocados, trabajando con convicción frente a los grandes desafíos que tenemos por delante”, indicó el club.

📰 Comunicado Oficial | A nuestros Socios, hinchas y a la comunidad celeste en general, queremos informar lo siguiente: pic.twitter.com/9c36mvcm43 — O’Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) December 22, 2025

Con esta sorpresiva salida, ya que hace algunas semanas se daba por hecho que “Paqui” Meneghini continuaría en O’Higgins, su nombre suena en Universidad de Chile, club que continúa destrabando la salida de Gustavo Álvarez.

En el cuadro universitario también se ha analizado la opción del portugués Renato Paiva.

Sin embargo, se ha señalado que Meneghini es la opción que atrae a la gerencia deportiva de la U.